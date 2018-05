Debat over memo-gate gemist? Dit moet je weten!

26 apr. 2018 in BINNENLAND

Bijna de hele oppositie in de Tweede Kamer diende een motie van afkeuring in, het op één na zwaarste middel dat de Kamer tegen de positie van het kabinet kan inbrengen. Onze parlementair verslaggever Lise Witteman vertelt hoe groot de schade is.

