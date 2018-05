Exploderende vuilniswagen gefilmd in Amsterdam

26 apr. 2018 in BINNENLAND

Metershoge vlammen in de de Kolenkitbuurt. Volgens de brandweer is er een explosie geweest onder, of in ieder geval in de buurt van de cabine van de grofvuilwagen van de gemeente. In de vrachtwagen lagen ook gasflessen, maar die zijn niet ontploft.

