Pijnlijk: hiervoor moet Martien Meiland naar tandarts!

Het klussen in zijn nieuwe pension en in het huis van dochter Montana gaat Martien Meiland niet in de koude kleren zitten. In Chateau Meiland (maandagavond 20:30, SBS6) vertelt de realityster over een pijnlijk gevolg.