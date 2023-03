‘Mafs-Martijn liep blauwtje bij Nicole op Ibiza!’

Video

Het seizoen van Married at first sight zit erop. Toch blijven de perikelen rondom het huwelijk van Martijn en Nicole de gemoederen bezig houden. Martijn uitte eerder kritiek op de makers van het programma omdat hij op een bepaalde manier was neergezet. Nicole vertelt nu op haar beurt wat er, volgens haar, echt tussen de twee is voorgevallen.