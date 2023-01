Hondsbrutaal roversduo richt ravage aan in juwelierszaak Zwolle

Video

Deze criminelen trekken in de ochtend van 1 september 2022 een juwelierszaak in Zwolle compleet leeg. Zodra ze binnen zijn lijken ze heel gericht op de buit af te gaan. De politie deelt de beelden in de hoop de daders te pakken.