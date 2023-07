Zoon André Rieu bij Vrijthof-concert vader: ‘Raakt me echt’

De komende drie weken is het Vrijthof in Maastricht voor de zeventiende keer het domein van haar wereldberoemde stadsburger André Rieu. Verslaggever Jordi Versteegden spreekt voor aanvang van het eerste concert met zoon Pierre, die emotioneel praat over het succes van zijn 73-jarige vader. Ook onthult hij het bijzondere geheim waardoor Rieu het vak al zo lang volhoudt.