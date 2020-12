Dit is de volledig elektrische Citroën C4!

Video

Na een paar jaar zoekende te zijn geweest, heeft het 101-jarige automerk Citroën zijn identiteit inmiddels weer helemaal teruggevonden. Net als de auto’s waar het groot mee is geworden, zijn de modellen van nu weer lekker eigenwijs en gefocust op maximaal comfort. De C4 is het nieuwste model, waarmee de Fransen een boel klanten tevreden hopen te stellen. Het is in één carroserie gevangen tegelijk een hatchback, sedan, coupé én crossover met iets hogere instap.