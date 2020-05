Corona raakt Tino Martin: ‘Je wilt niet vergeten worden’

Sterren

De zanger baalt dat hij dit weekend niet kon optreden in de Ziggo Dome, vertelt hij aan Pim Sedee. Dinsdag, op bevrijdingsdag, is hij wel te zien met een optreden op www.nlmuziek.nl. Verder reageert Tino op het optreden in de talkshow M vorige maand waar hij vele kritische reacties op kreeg.