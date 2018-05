Kamperen in de regen: ‘Het lekt zelfs in de caravan!’

Gisteren, 11:17 in BINNENLAND

De was wordt niet meer droog, de voortent staat onder water en zelf in de caravan is het kletsnat. Kampeerders in Zeewolde vertellen bij WNL hoe ze de moed erin houden.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven