En dan staat er een wildvreemde man voor de deur

Vrouw

Kun jij je kind met een gerust hart alleen thuis laten? Dat is dé vraag in het programma Home Alone: elke week woont er een andere groep kinderen tussen de 8 en 12 jaar in het Home Alone-huis. Helemaal alleen, zonder ouders en zonder regels. Deze week worden de kinderen getest op hun waakzaamheid; doen ze de deur open voor een wildvreemde man? Home alone, vanavond om 21:30u op SBS6.