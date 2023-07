Na faillissement VanMoof: 'Deze consumenten hebben een probleem'

12:35 Video

De rechtbank in Amsterdam heeft het Nederlandse e-bikebedrijf VanMoof failliet verklaard. Het bedrijf had al eerder uitstel van betaling aangevraagd. De winkels waren daardoor al gesloten en de verkoop van nieuwe fietsen was al gestaakt. Maar waar hebben eigenaren van de hippe stadsfiets nu nog recht op?