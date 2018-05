25 jaar internet: herinner jij je dit nog?

Het is 25 jaar geleden dat XS4ALL internet openstelde voor jan met de pet. Daarvoor kon je alleen via universiteiten op het net komen. In het computermuseum in Zwolle wordt duidelijk dat er in de loop der tijd veel veranderd is.

