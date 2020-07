Audi wilde eigenlijk geen RSQ3 | Sjoerds Weetjes #195

Video

Stap bij de Audi Sport-dealer binnen en er staat een RSQ3. Sterker nog, hij bestaat er in twee carrosserievarianten. Maar weet je dat het management van Audi eigenlijk helemaal geen tweede generatie RSQ3 wilde? In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je uit waarom Audi er geen wilde en de snelle SUV er uiteindelijk wel is gekomen.