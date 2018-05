Van Dam haalt hard uit naar Brandt Corstius

Vandaag, 14:16 in BINNENLAND

In niet mis te verstane bewoordingen vertelt tv-producer Gijs van Dam hoe hij denkt over presentator Jelle Brandt Corstius die zegt dat hij door Van Dam is verkracht. Van Dam ontkent die vermeende verkrachting en deed wegens smaad en laster aangifte tegen Jelle Brandt Corstius.

