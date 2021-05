Oeps! Bejaarde man (93) valt in slaap tijdens date

Video

Je bent nooit te oud om op date te gaan. Het bewijs is woensdagavond te zien in het programma Lang Leve de Liefde. Hierin ontdekken de 91-jarige Willy en de 93-jarige Wim of de vonk tussen hen kan overslaan. Hoe dit afloopt is om 19:00 uur te zien op SBS6.