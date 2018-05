Dit zegt advocaat Trump over rel rond pornoster

Vandaag, 08:48 in BUITENLAND

Donald Trump heeft het zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels op een indirecte manier betaald. Hij maakte 130.000 dollar over aan zijn advocaat, nadat deze het geld aan Daniels had gegeven om haar niets te laten zeggen over een affaire met de president.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven