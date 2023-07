Na ontslag Nyck de Vries: ‘Dit wilde Red Bull in persbericht’

Twee races voor de zomerstop is het einde verhaal voor Nyck de Vries bij AlphaTauri en daarmee heeft zijn carrière in de Formule 1 officieel maar 10 races geduurd. Teambaas Helmut Marko zag het niet meer in hem zitten en schuift Daniel Ricciardo naar voren als zijn vervanger. F1-verslaggever Erik van Haren heeft het laatste nieuws.