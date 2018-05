Kat Miller eindelijk terug: ‘We zijn zo blij’!

Vandaag, 08:26 in OPMERKELIJK

De kat Miller uit Delft is weer thuis! De binnenkat kroop onder een auto en was 2 weken lang zoek. Zijn baasjes Anne en Jasper zijn dolblij dat hun avonturier weer terug is.

