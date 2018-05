Spectaculaire beelden: lavastroom op Hawaii

De vulkaan Kilauea op Hawaii is uitgebarsten. Tienduizend mensen zijn geëvacueerd omdat lava richting woongebieden is gestroomd. De uitbarsting was het gevolg van een serie aardbevingen op het eiland.

