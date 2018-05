Wijkagent: 'Haal dat bord met Joodse huizen weg'

Vandaag, 11:43 in VIDEO

Joodse restaurants die worden beklad en een boekhandelaar die van een agent het advies krijgt een 'pro-Joods' bord te verwijderen. Jodenhaat is nog steeds aan de orde van de dag in Nederland. Een bijzonder project vraagt in deze turbulente tijden juist de aandacht voor de Joodse geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog.

