Opmerkelijk onderonsje: ‘Soms hebben ze écht een conflict’

12:11 Video

Verstappen schreef met overmacht de Grand Prix van België op zijn naam. Op een van de mooiste circuits van de wereld, Spa-Francorchamps, bleef de concurrentie kansloos. Maar ook het gat met teamgenoot Pérez is enorm. Verslaggever Erik van Haren was het hele weekend bij het circuit en vertelt wat hem is opgevallen.