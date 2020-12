Ziekenhuizen onder druk: ‘Zit ons tot hier!’

Video

De zorg in ziekenhuizen staat enorm onder druk. Na de reguliere planbare zorg komt nu ook de kritisch planbare zorg in gevaar. Internist-infectioloog Ouafae Karimi werkt in het St. Jansdal ziekenhuis, waar deze week zelfs een tijdelijke opnamestop werd ingesteld. Ze vertelt hoe de sfeer in het ziekenhuis is.