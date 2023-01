Gezin geterroriseerd door autobranden in Almelo

Video

Een gezin uit Almelo is meerdere keren slachtoffer geworden van autobranden. De beelden worden getoond in het programma Opsporing Verzocht. Heeft u tips? Neem dan contact op met de Politie Opsporingstiplijn op het nummer 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.