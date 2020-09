Welke kleur groen staat jou het mooist?

Vrouw

Groen is een trendkleur deze winter, maar het kan best een moeilijke kleur zijn om te dragen! Op Pagina 7 in VROUW Magazine van vandaag licht Jeltje verschillende groene items uit. Want waar bij de één mosgroen prachtig staat, knapt de ander er niet van op. Jeltje geeft je een aantal tips, zodat je weet welke kleur groen het beste bij jou past.