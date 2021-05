Botsing in Volksbuurt: ‘Donder op, wat doe je hier?!’

Video

In de nieuwe Telegraaf-serie ‘De Volksbuurt’ volgen we oude en nieuwe inwoners in de Utrechtse volkswijk Sterrenwijk. Deze week spreken de oud bewoners hun angsten en onvrede uit over hun nieuwe buren, dit zijn immigranten, yuppen en studenten. Soms lopen de emoties zo hoog op, dat het leidt tot een wel heel grimmige sfeer…