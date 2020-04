‘Mijn vrouw krijgt hartritmestoornissen door 5G’

Video

Sinds de uitbraak van Covid-19 is de discussie over 5G-technologie geëxplodeerd. De opvolger van 4G is volgens Rob Verboog van Stop Overdosis Straling! gevaarlijk voor de volksgezondheid. Maar volgens tech-journalist Raymon Mens ontkomen we niet aan deze nieuwe technologie en is het hard nodig voor onze dominante digitale wereld.