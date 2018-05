Deze boodschap van Trump maakt Frankrijk woest

1 uur geleden in VIDEO

In Frankrijk is boos gereageerd op de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump bij wapenlobby NRA. Hij speelde na hoe terroristen hun gijzelaars ombrachten in concertzaal Bataclan. „Beschamend en obsceen”, oordeelde François Hollande.

