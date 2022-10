‘Donald Duck-achtige’ ontsnappingspoging: ‘Waarschijnlijk niet strafbaar’

Video

Een gedetineerde heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een ontsnappingspoging gedaan uit de gevangenis in Alphen aan den Rijn. In een klassieke ontsnappingspoging probeerde hij met aan elkaar geknoopte lakens over de gevangenismuur te klimmen. De directeur meldt dat hij binnen de muren van de gevangenis is opgepakt en in een isoleercel is gezet. Ook de handlanger van de gevangene is aangehouden.