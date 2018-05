Poetin doet Trump na: eigen superlimo

57 min geleden in VIDEO

Het is de Russische tegenhanger van The Beast, de zwaar gepantserde auto van president Donald Trump. Vladimir Poetin liet zich vandaag voor het eerst rondrijden in zijn splinternieuwe superlimousine, uiteraard van Russische makelij.

