'Fakkeldrager Max van den B. kwam met kushandjes de rechtszaal in'

Video

Fakkeldreiger Max van den B. (29) stond dinsdag voor de rechter in een hoger beroep. Het gerechtshof bepaalde dat hij op vrije voeten komt. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman was aanwezig in de rechtszaal en vertelt wat haar opviel.