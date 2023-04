Zien: opnieuw vals optreden van Nederlandse Songfestivalact?

Het jaarlijkse, grote Eurovisie Songfestival concert streek weer neer in de AFAS Live in Amsterdam. Ons Nederlandse duo, Mia Nicolai en Dion Cooper, is ook van de partij kort na een slecht debuut op een Eurovisie feest in Spanje. Een kans op revanche dus, maar was dit nou vals?