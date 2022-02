Dweilorkest bij Op1 tijdens Russische inval: 'Pijnlijke tv'

Video

Het binnentreden van Rusland op Oekraïens grondgebied leek maandagavond onverwachts te komen voor de talkshows. In Op1 ging het uitgebreid over de Olympische Spelen, inclusief fanfare, in een gesprek dat eerder was opgenomen. Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij kijkers, ook bij mediaverslaggever Kitty Herweijer.