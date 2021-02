Belgische blundert in tv-show: ‘Mijn land gaat me haten!’

Video

Door de coronacrisis zit er geen publiek bij de Amerikaanse tv-show van Ellen DeGeneres. Daarom mogen mensen van over de hele wereld nu inschakelen via een video-verbinding en meedoen aan het programma. De Belgische Lise Joosten greep haar kans, maar gaat vervolgens de mist in als de bekende presentatrice haar een vraag stelt.