Heftige mishandeling gefilmd bij Centraal Station Utrecht

In de ochtend van 17 september is een 33-jarige man zeer ernstig mishandeld. Het incident vond plaats in de buurt van het Centraal Station in Utrecht. Het slachtoffer liep een gebroken jukbeen op en heeft in een deel van zijn gezicht geen gevoel meer. Of dat laatste overgaat is nog onduidelijk. Heeft u tips? Bel dan 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.