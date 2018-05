Albert Cuypmarkt genadeloos voor Waylon

2 uur geleden in BINNENLAND

Deze bezoekers van de Albert Cuypmarkt in Amsterdam hebben nog maar weinig vertrouwen in Waylon. De zanger probeert donderdagavond een plek in de finale van het Eurovisiesongfestival te veroveren.

