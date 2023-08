‘Zoveel (!) verdient Jake Paul met bokspartij tegen Nate Diaz’

04 aug. Video

Jake Paul was al een YouTube-ster met een wereldwijde fanbase maar sinds zijn relatie met Jutta Leerdam is hij ook hier definitief doorgebroken. Zaterdag vecht hij in Dallas tegen UFC legende Nate Diaz. We blikken vooruit op de partij met Jamal Ettayeb.