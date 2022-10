Badr Hari verliest wéér: 'Hij kan niet tegen klappen'

Video

De verwachtingen waren zaterdag in het Gelredome weer hooggespannen maar Badr Hari kon ze wéér niet waarmaken. In een spectaculair gevecht met Alistair Overeen leek de populaire kickbokser voor het eerst in zeven jaar weer een overwinning te gaan pakken totdat hij in de laatste ronde geen antwoord meer had op het geweld van Overeem.