‘De lust vergaat me als ik dit zie’

1 uur geleden in BINNENLAND

De hele zomer bezoekt onze culinair verslaggever Felix Wilbrink diverse food festivals in Felix on Tour. Deze week is hij bij De Rollende Keukens in Amsterdam, waar hij van de ene verrassing in de andere valt.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven