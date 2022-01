De Jonge over dreiging bij huis Kaag: ‘Weet hoe het voelt’

Bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag is woensdagavond na een dreigende situatie een man aangehouden die met een grote fakkel in zijn hand bij haar aanbelde. Hugo de Jonge, die zelf meerdere malen bedreigd is, reageerde donderdag op de gebeurtenis.