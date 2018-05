Waylon blij met startpositie bij finale

1 uur geleden in STERREN

De grote dag is aangebroken voor Waylon, vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival. De zanger staat op de 23ste plaats om het podium te betreden en vertrok vanmorgen vanuit zijn hotel naar de Altice Arena in Lissabon.

