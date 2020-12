Wilders furieus over geheime notitie: 'Schandelijk!'

Video

Geert Wilders, fractievoorzitter van de PVV, heeft geen goed woord over voor de geheime notitie over de horeca. In dit document van het ministerie van Economische Zaken staat dat de heropening van de horeca het onveilige thuisbezoek flink zal doen beperken.