MAFS-expert deelt eerste details nieuw seizoen

11:34 Video

De voorbereidingen van het tv-programma Married at first sight zijn in volle gang. Zo zitten de eerste selectiedagen er al op en is er een recordaantal aanmeldingen binnen voor het komende seizoen. Seksuologe en expert van het programma Eveline Stallaart, verklapt aan verslaggever Karlijn Bernoster enkele details over het nieuwe seizoen.