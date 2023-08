Hilarisch: De Slimste Mens-deelnemer imiteert Maarten van Rossem

07:02 Video

Iris Rulkens is vrijdagavond de nieuwe deelnemer in De Slimste Mens. De cabaretier en YouTuber is bekend om haar typetjes en kon het niet laten om presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem te imiteren.