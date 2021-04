‘Te vroeg om te versoepelen in deze zorgelijke situatie’

Video

De spanning stijgt in aanloop naar de coronapersconferentie van dinsdag. Krijgen we versoepelingen of doet het kabinet dat juist niet na een dringende oproep van ziekenhuizen die een stroom aan nieuwe coronapatiënten zien binnenkomen? Viroloog Ab Osterhaus vindt versoepelen nu zeer onverstandig.