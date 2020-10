Younes was Top 600-crimineel: ‘Ik ontsnapte uit gevangenis’

Video

Younes Finani (27) heeft het grootste deel van zijn jongvolwassen leven in de gevangenis gezeten en stond in de Top 600 van gewelddadige criminelen. Hij heeft zijn ervaringen nu verwoord in een boek. Jeroen Holtrop spreekt met hem.