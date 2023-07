Cashen met Tesla? Dit miraculeuze bedrag had je kunnen verdienen

11:40 Video

Tesla bestaat 20 jaar. Het bedrijf heeft een pioniersrol gespeeld als het gaat om elektrische mobiliteit. In 2010 ging Elon Musk naar de beurs, een aandeel kostte destijds 17 dollar. Corné van Zeijl, beursanalist bij Cardano, weet hoeveel winst je had kunnen maken als je aan het begin 1000 euro had geïnvesteerd.