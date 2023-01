Heftige explosie in Purmerend: brokstukken vliegen over straat

Video

In Opsporing Verzocht is er aandacht voor een voorval omstreeks 03.30 uur in de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 september in Purmerend. Een man heeft daar een explosie veroorzaakt in een bedrijfspand. Heeft u tips? Bel dan met 0800-6070 of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.