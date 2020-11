Hiddema: ‘Hang afluisterapparaatjes in die moskeeën’

Video

Forum-kamerlid Theo Hiddema wil afluisterapparatuur laten ophangen in salafistische moskeeën als er een verdenking is van strafbare feiten. ‘Zo gaat dat in het buitenland ook,’ vertelt Hiddema bij WNL Op Zondag.