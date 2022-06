Zoon Marco Borsato doorbreekt stilzwijgen

Video

Luca, de zoon van Marco Borsato, wil niet langer stilstaan na alles wat er is gebeurd rondom zijn vader. Dat schrijft hij in een uitgebreid en openhartig statement op Instagram. Al geruime tijd werkt hij aan zijn eigen muziek maar platenmaatschappijen wilden wachten met het uitbrengen daarvan. Nu heeft hij besloten om zijn liedjes in eigen beheer uit te brengen. Verslaggever Jordi Versteegden vertelt wat de gevolgen van deze beslissing kunnen zijn.