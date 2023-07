‘Dit SBS6-gezicht moet een tandje rustiger doen!’

13 jul. Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week haalt Jan uit naar de Nederlandse Songfestival-delegatie. Verder snapt hij niets van de kritiek op de fandag van de Meilandjes en Leontine Borsato haalt een bijzondere diploma.